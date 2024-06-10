محافظ مطروح: توصيل شبكات الرصد المرئي والاتصالات والغاز في العديد من المناطق السكنية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن العمل جارٍ لمد وتوصيل شبكات الرصد المرئي والاتصالات والغاز في العديد من المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي قام بها اليوم الإثنين، لتفقد أعمال مشروعات مد شبكات البنية التحتية بشارع علم الروم. وشملت الجهود إنهاء التجهيزات المستقبلية من مد معديات ومسار جاهز لخطوط الشبكة، وجاهزيتها حتى منطقة مينا حشيش شرق مدينة مرسى مطروح، استعدادًا لأي توسعات مستقبلية، دون أي أعمال حفر، بما يقلل التكلفة ويسهل تركيب ووصول الخدمات للمواطنين. وقد وصلت الخدمة حتى شارع الملح بعلم الروم، حيث جارٍ أعمال رفع كفاءة الشبكة وزيادتها بالمنطقة.

وتفقد محافظ مطروح أعمال الانتهاء من مد شبكة الانحدار لشبكة الصرف الصحي بعلم الروم وصولًا إلى أمام مرفق إسعاف مطروح بعلم الروم حتى محطة 9 جنوب قرية أندلسية بطول 12 كيلومترًا.

كما تفقد الأعمال الجارية لمد شبكات الرصد المرئي، ومد عديات لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنطقة مستقبلًا وغيرها، وذلك استعدادًا لدخول شارع علم الروم مرحلة تطوير وتوسعة، ضمن تطوير وتوسعة 100 كيلومتر داخل مدينة مرسى مطروح، والتي يجري العمل بها حاليًا.



