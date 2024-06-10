 الشاعر إبراهيم داوود: أطفال غزة سيكونون إما مقاومين أو أدباء يحكوا تجاربهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشاعر إبراهيم داوود: أطفال غزة سيكونون إما مقاومين أو أدباء يحكوا تجاربهم

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:59 م

قال الشاعر إبراهيم داوود، إن الأعمال الأدبية عن حرب ما دائما ما تكون بعد انتهاء هذه الحرب.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة نجوم إف إم، الاثنين، أن ما يحدث فلسطين حاليًّا أمر غير مسبوق.

وأوضح أن الأطفال الفلسطينيين الذين لن يكونوا مقاومين في المستقبل، سيكونوا كتابًا يحكوا تجاربهم التي عايشوها خلال الحرب الراهنة.

وشدد على أن هؤلاء الأطفال يمكنهم أن يظهروا للعالم المتغطرس، حجم الهمجية التي تعرضوا لها، وهي الهمجية التي اعتاد الغرب أن يصف بها العرب.

ولفت إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في مجزرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهي العملية التي تخللها الإفراج عن أربعة أسرى إسرائيليين.

ونوه بأن الحرب أظهرت أن الجيش الإسرائيلي عبارة عن وهم كبير، للنحو الذي قاد الولايات المتحدة للمشاركة بنفسها في إحدى العمليات العسكرية.

 


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