رئيس الوزراء البريطاني ينفي شائعات الاستقالة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه لم يفكر بالطبع في الاستقالة قبل الانتخابات وسط التداعيات المستمرة لمغادرته المبكرة مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، تعهد سوناك بالاستمرار "حتى اليوم الأخير من هذه الحملة الانتخابية" فيما سعى لنبذ الشائعات أنه قد يستقيل قبل يوم الانتخابات المقرر في الرابع من يوليو.

أحاطت الانتقادات لمغادرة سوناك المبكرة مراسم الذكرى الثمانين للإنزال في نورماندي مطلع الأسبوع، فيما تجنب الأضواء وكذلك أسئلة الصحفيين.

وخرج في حملة انتخابية اليوم الإثنين، حيث قال إنه لن يتوقف عن "القتال من أجل مستقبل بلادنا".

وعندما سئل ما إذا كانت الاستقالة خطرت على باله، قال سوناك لوسائل الإعلام خلال زيارة لإحدى الحانات في هورشام: "لا، بالطبع لا".

وقال: "لم تصل هذه الحملة لمنتصف الطريق بعد، وأنا أجد كما هائلا من الدعم للسياسات التي نطرحها على الطاولة".