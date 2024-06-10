قيادي بحماس يحث أمريكا على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب

حث سامي أبو زهري القيادي البارز بحركة حماس، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال أبو زهري: "نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب على غزة، وحركة حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب"، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ويزور بلينكن، مصر وإسرائيل، اليوم الاثنين، وسط مساعٍ لوقف إطلاق النار في غزة.

كما سيتوجه بلينكن هذا الأسبوع إلى الأردن وقطر في إطار جولته الثامنة بالمنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت مجلس الأمن الدولي للتصويت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.

وقال نيت إيفانز المتحدث الرسمي باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه إذا تم تقديم الدعم الدولي للمقترح المكون من 3 مراحل، فإن عملية وقف إطلاق النار ستتسارع، ومع تحقيقه فإنه سيتم إطلاق سراح الأسرى وستنسحب إسرائيل من المناطق المدنية بغزة وفق شروط الاتفاق، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "إسرائيل قبلت بالفعل هذا الاتفاق، والآن لدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس إلى قبول الاتفاق".