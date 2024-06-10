الانفصاليون الفلمنكيون يتصدرون الانتخابات الوطنية في بلجيكا

برز الانفصاليون الفلمنكيون مرة أخرى كأكبر قوة سياسية في بلجيكا عقب الانتخابات البرلمانية الوطنية التي جرت يوم الأحد، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

ومن المتوقع أن يأتي التحالف الفلمنكي الجديد (إن في إيه) من التيار المحافظ في المركز الأول بنسبة 18% من الأصوات، بينما من المتوقع أن يفوز حزب فلامس بيلانج (المصلحة الفلمنكية) الأكثر تطرفا بثاني أكبر نسبة من الأصوات بنسبة 15%.

يشار إلى ان الفلمنكيين الناطقين بالهولندية يشكلون الأغلبية في بلجيكا، لكن النظام الانتخابي في البلاد مصمم لضمان توازن القوى بين المناطق الناطقة بالفرنسية والمناطق الناطقة بالهولندية. وفي ظل استمرار تغير توقعات المقاعد كل دقيقة، فإنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان حزب "فلامس بيلانج" سيحصل في مجلس النواب على مقاعد أكثر من الحركة الإصلاحية الليبرالية الناطقة بالفرنسية.

وفي انتخابات وطنية جرت في نفس يوم انتخابات البرلمان الأوروبي، من المتوقع أن يخسر حزب "الليبراليين والديمقراطيين الفلمنكيين" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ما يقرب من نصف مقاعده في مجلس النواب. وكما جرت العادة بعد الانتخابات، من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو يوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية يوم الأحد.