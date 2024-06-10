من المرجح أن يكون من زاروا فيتنام مؤخرا تعجبوا من المشهد الحديث لناطحات السحاب في العاصمة هانوي ومدينة هو تشي مينه سيتي أو سايجون وهي أكبر منطقة عمرانية والتي أصبحت خلال عقدين أحد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم ومركزا لشركات مثل انتل وسامسونج.

ولكن الزوار مدعون قريبا إلى شيء من الماضي، بعد تجديد قطارين بخاريين من جانب مهندسين من شركة سكك حديد فيتنام من أجل الاستخدام التجاري في وسط البلاد التي يبلغ طولها 1650 كيلومترا.

وشيدت القاطرتان في ستينيات القرن الماضي، بعد فترة قصيرة من نهاية الحكم الاستعماري الفرنسي وخلال اشتداد الحرب الفيتنامية. ومن المقرر بدء استخدامهما العام المقبل ليسيرا من دا نانج وهي ثالث مدينة في فيتنام وموقع لقاعدة عسكرية أمريكية خلال الحرب، إلى "هوي" المدرجة على قائمة الأمم المتحدة لمواقع التراث العالمي جراء معابدها وقصورها.

ويثير القطار المسمى "ريفولوشن إكسبريس" جزئيا ذكريات عن حركة "فيت كونج" الشيوعية التي سيطرت على البلاد بعد هزيمة الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

عمل المهندسون على إعادة تشغيل المحركات لأكثر من عقد، وفقا للفريق المسؤول عن المشروع الذي يدار بشكل مشترك من جانب شركة "اندوشينا ريل" و"وافايفو أوبتيمايزرز" وهي شركة ضيافة.

واستضافت فيتنام أكثر من 18 مليون سائح في 2019، قبل غلق الحدود والإغلاقات في فترة كورونا. وبلغ العدد العام الماضي أكثر من 12 مليونا.