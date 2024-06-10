 الجامعة العربية تعقد الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية مع البرازيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تعقد الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية مع البرازيل

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 5:23 م

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة للجامعة ووزارة الخارجية البرازيلية.
وترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، أما الوفد البرازيلي ترأسه السفير كارلوس دوارتى نائب وزير خارجية البرازيل ورئيس شئون إفريقيا والشرق الأوسط.
وتشاور الجانبان خلال الاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة حول القضية الفلسطينية ولا سيما الوضع الغير مسبوق في قطاع غزة، كما تبادلا الرؤى خلال جلسات عمل إجتماعهم فيما يخص الصراعات والأزمات الإقليمية في المنطقة، وقد تمت مناقشة قضايا آخرى ذات الإهتمام المشترك والتي تطرأ على جدول الأعمال الدولي، من بينها إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، تمكين المرأة، والتغير المناخي.

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