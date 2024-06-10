منع رفع الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية في مناطق المشجعين في برلين بأمم أوروبا

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قال منظمون إنه لن يسمح برفع الأعلام الفلسطينية أو الإسرائيلية في مناطق المشجعين في برلين خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم شركة "كولتور برجيكتيه" المسؤولة عن إدارة الفعاليات الثقافية بالبطولة إن الجماهير سيسمح لهم فقط برفع أعلام البلاد الـ24 المشاركة في البطولة.

وقال موريتز فان دولمين، المدير الإداري للبطولة، في تصريحات لصحيفة "برلينر مورجنبوست"، إن بطولة أمم أوروبا ليست مكانا للمظاهرات وسط تواصل الحرب في غزة.

وسيتم تخصيص منطقتين للمشجعين بالعاصمة الألمانية، الأولى عند بوابة براندنبورج والثانية عند مقر البرلمان الألماني (الرايخستاج).

ومن غير المعروف إذا ما كان سيسمح برفع الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية في مناطق المشجعين بالمدن الأخرى.

وسيتم بث جميع مباريات البطولة الـ51 عبر شاشات عملاقة في مناطق المشجعين أمام الرايخستاغ.

وستعرض في منطقة المشجعين الرئيسية عند بوابة براندنبورج جميع مباريات المنتخب الألماني، وجميع مباريات دور المجموعات ومباريات دور الستة عشر التي ستقام في برلين بالإضافة لجميع مباريات خروج المغلوب ابتداء من دور الثمانية.