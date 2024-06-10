أقبل المستوطنون الإسرائيليون على شراء العقارات الجديدة باهظة الثمن، وذلك لأنها محصنة ضد صواريخ المقاومة، وهو ما تفتقر إليه منازلهم الحالية.



ونقل موقع جلوبز العبري عن هيئة الإحصائات الإسرائيلية، تزايد متوسط أسعار الوحدات السكنية ب3.6%، بينما تزايدت أسعار الوحدات المستعملة بـ5%.

وأكد الموقع أن الأسعار عاودت في الارتفاع حاليا، بينما استطاعت إسرائيل خفض متوسط أسعارها في الشهور الماضية "قبل اندلاع طوفان الأقصى".

وأوضح الموقع تزايد الإقبال على الوحدات المستعملة الأغلى ثمنا؛ بسبب تأجيل بناء الوحدات الجديدة نتيجة لغياب العمالة الفلسطينية وعدم وجود بديل.

وأشار الموقع إلى أن أزمة ارتفاع أسعار العقارات تكاد تكون غير مسبوقة، سوى في أزمة جائحة كورونا، حيث تتزايد الحاجة للشقق الكبيرة باهظة الثمن التي توفر مكان مناسب للعمل من المنزل الذي أصبح شائعا منذ اندلاع الحرب.