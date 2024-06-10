استقالة رئيس وكالة إعادة الإعمار الأوكرانية قبل مؤتمر برلين

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قدم رئيس وكالة إعادة الإعمار الأوكراني مصطفي نعيم، استقالته قبل فترة قصيرة من بدء الجولة المقبلة من المباحثات بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين.

وكتب نعيم في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "منذ نوفمبر الماضي، واجه فريق الوكالة مقاومة مستمرة وزرع عواقب اصطناعية".

وانتقد نعيم افتقار وكالته للتمويل والبيروقراطية المفرطة، ما أدى لتأخير إجراءات إعادة الهيكلة. كما قد أصبح العمل غير ممكن منذ عزل وزير البنية التحتية اولكسندر كوبراكوف في بداية مايو الماضي.

وجاءت استقالة نعيم على خلفية رفض رئيس الوزراء دنيس شميكال الموافقة على القيام برحلة عمل إلى برلين لحضور مؤتمر لإعادة البناء. ومن المقرر عقد المؤتمر الثالث الدولي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ووفقا لتقرير إعلامي، فإن عددا كبيرا من فريق نعيم سيستقيل أيضا، ما يثير غموضا بشأن العمل المستقبلي للوكالة.