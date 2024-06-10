ماكرون يؤكد المصالحة مع ألمانيا في موقع أسوأ مذبحة نازية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المصالحة الفرنسية - الألمانية بوصفها الأساس لأوروبا مشتركة، وذلك في موقع أسوأ مذبحة نازية ترتكبها القوات الخاصة الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال ماكرون اليوم الاثنين في معرض إحياء ذكرى المذبحة في أورادور - سير - جلان غربي فرنسا ، بحضور الرئيس الألماني فرانك -فالتر شتاينماير ، "في هذه المصالحة تكمن الصداقة بين ألمانيا وفرنسا وقارتنا الأوروبية".

يذكر أنه في 10 يونيو 1944 ، قتلت فرقة القوات الخاصة إس إس 643 من السكان وحرقت البلدة الكائنة في غربي فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي في القرية ، وهي عبارة عن أطلال تم الحفاظ عليها كنصب تذكاري حتى هذا اليوم "مذابح أورادور تنتمي إلى عهد لا يصدق غير قابل للوصف وغير مبرر. سوف نتذكر أورادور دوما لأن التاريخ لا يبدأ مجددا أبدا". وفي كلمته التأبينية اليوم أشار شتاينماير إلى أهمية التعاون الأوروبي : "مهمتنا هي الاتحاد الأوروبي".

ودعا الرئيس الألماني إلى الدفاع عن أوروبا منفتحة وسلمية ، عقب نجاح اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. وقال شتاينماير "دعونا لا ننسى أبدا ما فعلته النعرة القومية والكراهية بأوروبا".

وأضاف "دعونا لا ننسى أبدا معجزة المصالحة التي أنجزها الاتحاد الأوروبي.دعونا نحترم قارتنا الأوروبية الموحدة!ودعونا لا ننسى أبدا قيمة الحرية".

وشكر ماكرون شتاينماير على إلقاء خطابه التأبيني في أورادور - سير - جلان بالفرنسية وقال إنه من مكان للعار أصبحت أورادور مكانا للأمل وأخيرا مكانا للمصالحة على مر عقود كثيرة.إن شعبينا ينظران إلى أورادور يدا بيد وجنبا بجنب".