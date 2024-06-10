محافظ المنيا: استمرار فتح باب التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز المشاريع البيئية والتكنولوجيا الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية الضارة، مثمنا ما حققته محافظة المنيا بالفوز خلال الدورة الثانية ب4 جوائز فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية العام الماضى.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الابتكارات والمشاريع التي تسهم في تحسين البيئة والحفاظ عليها، تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موجها الدعوة إلى مشاركة جميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الشباب والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستقدم كافة الدعم اللازم للمشاركين في المبادرة، وتيسير الإجراءات اللازمة لتقديم المشروعات.

كما دعا جميع المهتمين بالمشاركة والتقديم عبر القنوات الرسمية المعلنة، والالتزام بالشروط والمعايير المحددة لضمان نجاح مشاريعهم واستفادتهم من الدعم المقدم.

وأكد المحافظ أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات البيئية. متمنياً أن تسهم هذه المبادرة في تحفيز المزيد من المشروعات الخضراء الذكية في محافظة المنيا وجميع أنحاء مصر.