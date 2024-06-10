النتائج الرسمية تؤكد فوز حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا بانتخابات البرلمان الأوروبي

أكدت النتائج الرسمية المبكرة أن حزب التجمع اليميني في فرنسا بقيادة مارين لوبان، حقق فوزا ساحقا في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حصل على أكثر من ضعف الأصوات التي حصلت عليها مجموعة الوسط برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودفعت الهزيمة ماكرون لحل الجمعية الوطنية أمس الأحد والإعلان عن إجراء انتخابات خلال أسابيع.

ويشار إلى أن حزب التجمع المتشكك في الاتحاد الأوروبي الذي كان يستخدم اسم الجبهة الوطنية حتى ستة أعوام سابقة، قام بتحسين صورته خلال الأعوام الماضية لتوسيع شعبيته وتعزيز مساعي لوبان لتولي الرئاسة.

وحصل الحزب على 36ر31% في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل معسكر ماكرون على 6ر14%.

ويشار إلى أن منصب ماكرون كرئيس غير معرض للخطر في الانتخابات المقبلة، حيث إنه من غير المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى 2027.

ولكن ماكرون يسعى لحشد أغلبية أكثر استقرارا من أجل بقية فترة رئاسته. ويأمل ماكرون في أن لا يصوت مواطنو فرنسا في الانتخابات الوطنية بنفس الطريقة التي صوتوا بها في انتخابات البرلمان الأوروبي ، وأن تكسر الانتخابات المبكرة زخم لوبان.