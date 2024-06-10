ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالهرم من سهولة الامتحانات وشكاوي من الحر

عبر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بلجان الهرم عن فرحتهم من سهولة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

أبدت الطالبة أية محمود، من لجنة مدرسة الشهيد محمد محمد عبدالعزيز بالهرم، تخوفها أن تكون بداية الامتحانات سهلة بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع وأن تواجه صعوبة مع المواد المضافة للمجموع والتي تبدأ باللغة العربية.

و قالت الطالبة زينة محمد إن أداء امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية لم يحتاج إلى وقت أو جهد كبير وإنما كان في متوسط الطالب العادي.

وأشارت الطالبة ريهام أحمد إلى أن درجات الحرارة كانت مرتفعة نسبيا رغم وجود تهوية داخل الفصول الدراسية ومراوح إلا أن الجو يحتاج إلى مزيد من التبريد خصوصا بعد عيد الأضحى وارتفاع في درجات الحرارة.