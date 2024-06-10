اتحاد الصناعات السوداني: نحتاج جهات عالمية لتحديد حجم الخسائر بالقطاع الصناعي

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استنكر الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية عباس علي السيد، اليوم الإثنين، الدمار والتخريب والنهب الذي حدث لسلسلة العمل الاقتصادي بالسودان من قطاع صناعي وبنوك وغيرها.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عباس قوله خلال حديثة اليوم فى ورشة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي بالعاصمة المصرية القاهرة: "لايمكن تقييم خسائر القطاع الصناعي لأن عمليات التخريب والنهب والتدمير مازالت مستمرة حتى الآن بولايتي الخرطوم والجزيرة".

وكشف عن حاجة البلاد لجهات ذات مصداقية عالمية لتحديد حجم الخسائر للقطاع الصناعي، مشيرا إلى صمود رجال الأعمال السودانيين واستعدادهم لإعادة الإعمار والتأهيل للصناعات.

وأكد عباس أهمية وضع خطط وبرامج من جانب أصدقاء وأشقاء السودان بالدول العربية والإسلامية والأفريقية لعمل مشترك للخروج من هذة الأزمة.

وتحدث عن التدمير الذي حدث للبنى التحية من كهرباء وماكينات فضلا عن النهب والتدمير لكل السيارات الخاصة بالإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن "هناك تدمير وتخريب من قبل المليشيا المتمردة لبعض مزارع قصب السكر ومصانع السكر بالبلاد".