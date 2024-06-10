الأونروا: شبح المجاعة يسيطر على جنوب قطاع غزة بصورة كبيرة

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قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبوحسنة، إن شبح المجاعة يسيطر على جنوب قطاع غزة بصورة كبيرة في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن جنوب قطاع غزة يتركز به حوالي مليون و٧٠٠ ألف مواطن في مساحة صغيرة للغاية.

وأشار إلى أنه تم تدمير مناطق سكنية بأكملها في مدينة خان يونس، مؤكدا حدوث انهيار حقيقي في المنظومة الصحية ومنظومة المساعدات في القطاع.

وتابع: «تمكنا من إدخال ٦٢ شاحنة تقريبًا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وهذه المساعدات غير كافية لمساعدة المواطنين في قطاع غزة».

وأشار إلى عدم وجود مياه صالحة للشرب بسبب تسريبات شبكة الصرف الصحي على شبكة المياه ما جعل الوضع المعيشي في غاية الصعوبة.

وحذر من انتشار الأوبئة المعدية والفتاكة في قطاع غزة، لا سيما الكوليرا بسبب انتشار الدماء وضعف المناعة في ظل هذا التلوث المنتشر في القطاع.