استطلاعات: تحالف يمين الوسط يفوز في انتخابات بلغاريا البرلمانية

حقق تحالف "جيرب- إس دي إس" الموالي للغرب من تيار يمين الوسط فوزا واضحا في انتخابات بلغاريا البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وفقا للتقديرات الأولية.

وجرت الانتخابات، والتي تعتبر سادس انتخابات برلمانية تجرى في بلغاريا خلال ثلاث سنوات فقط ، بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وكان من المتوقع أن يحصل تحالف "جيرب- إس دي إس" بزعامة بويكو بوريسوف، رئيس الوزراء السابق ، على ما بين 5ر23% و 2ر25% من الأصوات، وفقا لبيانات معاهد أبحاث الرأي التي نشرت مساء الأحد.

ويبدو أن حركة الحقوق والحريات (دي بي إس)، والتي تمثل بشكل معتاد الأقلية التركية في بلغاريا، ستحل على نحو مفاجئ في المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 16% و 6ر17% من الأصوات.

ولدى كل من كتلة "بي بي-دي بي" الليبرالية المحافظة، التي كانت في الحكومة ضمن تحالف مع حزب "جيرب -إس دي إس" حتى آذار/مارس، وحزب النهضة الموالي لروسيا والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، فرصة للحصول على المركز الثالث بحوالي 14٪ لكل منهما.

ونظرا للانخفاض الكبير في الأصوات، كتب الرئيس المشارك لحزب "بي بي" الليبرالي، كيريل بيتكوف، على فيسبوك أنه سيكون الآن حزبا "معارضا قويا".

وبحسب التوقعات فإن هناك سبعة أحزاب ستدخل إلى البرلمان المنتخب حديثا في صوفيا، أي بزيادة حزب واحد مقارنة بالوضع بعد انتخابات نيسان/أبريل 2023.

ويبدو أن حزب "فيليتشي" أو (العظمة) الشعبوي، الذي برز كحزب إقليمي في شمال شرقي بلغاريا، عازم على تجاوز عتبة 4% اللازمة لدخول البرلمان الوطني في محاولته الأولى.

ويتوقع محللون سياسيون أن يكون من الصعب تشكيل حكومة في ظل هذا المشهد البرلماني المنقسم.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة كانت منخفضة للغاية حيث بلغت نحو 30%. وجرت الانتخابات البرلمانية في بلغاريا بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية، ومن المتوقع إعلان نتائج اولية رسمية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.