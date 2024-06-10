إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

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تعرضت طالبة بالثانوية العامة لحالة إغماء، اليوم الاثنين، أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة داخل لجنة امتحانات مجمع الصيادين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "سالي سامح"، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث بالشهادة الثانوية العامة، مقيمة بمدينة الزقازيق، مصابة بحالة هبوط عام إثر تعرضها لحالة إغماء.

تبين حدوث إصابة المراقبة أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة داخل لجنة مجمع الصيادين بمدينة الزقازيق، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة في محافظة الشرقية 51 ألفا و668 طالبا وطالبة أمام 149 لجنة امتحانية تابعة لـ20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.