طلاب الثانوية بعين شمس: بدء الامتحانات بالمواد السهلة أزال حاجز الخوف

وصف طلاب مدرسة ابن خلدون الثانوية العسكرية بنين بعين شمس امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية بالسهل والمباشر، ولم يجدوا أي صعوبة في الإجابة على الأسئلة.

قال الطالب محمود وحيد إن امتحانات اليوم تعد بمثابة "فاتح شهية" لماراثون الثانوية العامة، موضحًا أن التربية الدينية والوطنية من المواد السهلة كثيرًا على الطلاب ولا تسبب قلقًا لهم في أول أيام الامتحانات.

وأضاف وحيد أن اللجان مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب، منوهًا بتشغيل مصابيح الإنارة والمراوح داخل اللجان لتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، مردفًا: "كل امتحان 25 سؤالًا كانوا أسهل من بعض".

وأشار الطالب سالم السيد إلى تفتيش الطلاب قبل دخول المدارس وبعد دخول اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول أو أي متعلقات بخصوص المادة المراد حلها والإجابة عليها.

وأوضح الطالب مروان صلاح أن البدء بالمواد السهلة مهم لإزالة حاجز الخوف من داخلنا، مؤكدًا أنه سيبدأ في مذاكرة المواد الصعبة مباشرة وعدم الانتظار للعيد لأن الجدول مضغوط.