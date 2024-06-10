جيش الاحتلال ينسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية بعد اقتحام دام 15 ساعة وخلّف دمارا هائلا

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انسحب جيش الاحتلال، الاثنين، من مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام واسع استمر نحو 15 ساعة.

وقالت وكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم بمحافظة طوباس، عقب عملية عسكرية استغرقت حوالي 15 ساعة.

وخرج الأهالي من بيوتهم لتفقد بعضهم بعضا، بعد عملية عسكرية خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي.

​​​​​​​وصباح الاثنين، أعاد جيش الاحتلال اقتحام المخيم وحاصره ودفع بتعزيزات عسكرية، بعد عملية مشابهة فجرا، واندلعت اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وفق شهود.

وخلال اقتحام المخيم، فجر الاثنين، قتل جيش الاحتلال فلسطينيا وأصاب خمسة بالرصاص الحي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال داخل المخيم، بعد اكتشاف وحدات (إسرائيلية) خاصة متحصنة في إحدى البنايات.

​​​​​​​وفي محاظفة طولكرم شمالي الضفة أيضا، قتل الجيش الإسرائيلي الاثنين فلسطينيا بالرصاص، حسب الوكالة.