اليونان تسحب عضوية نواب في البرلمان من اليمين المتطرف

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سحبت أعلى محكمة انتخابية في اليونان عضوية نواب قوميين متطرفين من البرلمان، حسبما ذكرت قناة "إي آر تي نيوز" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر قضائية.

وتم سحب العضوية البرلمانية من ثلاثة من أصل خمسة نواب بحزب سبارتانز (الاسبرطيون) اليميني المتطرف، من بينهم رئيس الحزب فاسيليس ستينجاس، بينما من المقرر أن يبقى النائبان الآخران كعضوين مستقلين.

وقضت المحكمة بعدم ضرورة إعادة الانتخابات، وهو القرار الذي خفض عدد نواب المجلس من 300 إلى 297.

وكان أعضاء بالحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض أقاموا دعوى قضائية ضد انتخاب هؤلاء النواب قبل سنتين.

وحجب البرلمان اليوناني في وقت سابق من العام الجاري جميع التمويلات الحكومية لحزب سبارتانز بسبب الأنشطة اليمينية المتطرفة للحزب.

وتم سحب العضوية البرلمانية من ثلاثة من أصل خمسة نواب بحزب سبارتانز (الاسبرطيون) اليميني المتطرف، من بينهم رئيس الحزب فاسيليس ستينجاس، بينما من المقرر أن يبقى النائبان الآخران كعضوين مستقلين.

وقضت المحكمة بعدم ضرورة إعادة الانتخابات، وهو القرار الذي خفض عدد نواب المجلس من 300 إلى 297.

وكان أعضاء بالحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض أقاموا دعوى قضائية ضد انتخاب هؤلاء النواب قبل سنتين.

وحجب البرلمان اليوناني في وقت سابق من العام الجاري جميع التمويلات الحكومية لحزب سبارتانز بسبب الأنشطة اليمينية المتطرفة للحزب.