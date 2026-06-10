 مدرب الأهلي السابق: حسام حسن يسير على خطى الجوهري - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يونيو 2026 12:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

مدرب الأهلي السابق: حسام حسن يسير على خطى الجوهري

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 12:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 12:22 ص

أكد فتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الجيل الذي مثّل منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا لا يزال الأفضل مقارنة بالجيل الحالي المرشح للمشاركة في مونديال 2026، مشيرًا إلى أن جيل التسعينيات امتلك خبرات وإمكانات استثنائية منحته مكانة خاصة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال مبروك في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن المقارنة بين الأجيال تظل مثار جدل دائم، إلا أن إنجاز التأهل إلى مونديال 1990 والظهور بصورة مشرفة أمام منتخبات كبرى يمنح ذلك الجيل أفضلية واضحة.

وأشاد مدرب الأهلي السابق بالثنائي حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أنهما كانا نموذجًا بارزًا في الالتزام والانضباط داخل المستطيل الأخضر، مضيفًا أن فكرهما الفني ومنهجهما في العمل يعكسان بوضوح المدرسة التي أسسها الراحل محمود الجوهري، سواء من حيث الانضباط أو السعي المستمر لتحقيق النجاحات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك