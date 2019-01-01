 وزير الثقافة الأسبق: الأزهر مؤسسة محترمة لكنها تحتاج إلى تطوير نفسها - بوابة الشروق
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وزير الثقافة الأسبق: الأزهر مؤسسة محترمة لكنها تحتاج إلى تطوير نفسها

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 1:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 1:24 ص
أعرب الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، عن تقديره لمؤسسة الأزهر، قائلًا: "الأزهر مؤسسة محترمة ونقدرها، ونقدر شيخ الأزهر ونحترمه".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الأزهر يحتاج إلى تطوير نفسه وتطوير برامجه التعليمية، ومحتاج يبقى فيه نوع من التفاعل من الناس بشكل أفضل". 
وتابع أن الخطاب الديني ليس مسؤولية الأزهر فقط، وإنما مسؤولية الجميع، متابعًا: "لأن الممارسة أهم من الكلام، والبيت نفسه بيلعب دور في الخطاب الديني، مش بس الأزهر والكنيسة، والحض على كراهية الآخر بيبدأ من البيت". 

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