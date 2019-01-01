 بالصور.. دير سانت كاترين يستعد للاحتفال السنوي «ملتقي الأديان» - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يوليه 2019 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

بالصور.. دير سانت كاترين يستعد للاحتفال السنوي «ملتقي الأديان»

رضا الحصري:
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 4:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 4:00 م

زار اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، واللواء طارق الباز رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الأربعاء، دير سانت كاترين للتنسيق ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالاحتفال السنوي الذي تقيمه المحافظة تحت شعار "ملتقى الأديان".

وقال السكرتير العام إنه من المقرر أن يشهد الاحتفالية عددًا من الوزراء وشخصيات عامة من بعض الدول الأجنبية، موضحا أن الملتقى يقام كل عام تحت رعاية رئيس الجمهورية ومحافظ جنوب سيناء.

وأكد أن الملتقى سينطلق 10 أكتوبر المقبل، وسيستمر على مدار يومين، لافتا إلى أنه جار إقامة فندق بيئى لاستقبال ضيوف الملتقي ومسرح ثابت لتقام عليه الاحتفالية كل عام.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو بث رسالة سلام إلى العالم، مفادها أن جميع الأديان تلتقي على أرض سيناء وبعيده كل البعد عن الإرهاب.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك