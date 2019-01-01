زار اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود عيسي مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، واللواء طارق الباز رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الأربعاء، دير سانت كاترين للتنسيق ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالاحتفال السنوي الذي تقيمه المحافظة تحت شعار "ملتقى الأديان".

وقال السكرتير العام إنه من المقرر أن يشهد الاحتفالية عددًا من الوزراء وشخصيات عامة من بعض الدول الأجنبية، موضحا أن الملتقى يقام كل عام تحت رعاية رئيس الجمهورية ومحافظ جنوب سيناء.

وأكد أن الملتقى سينطلق 10 أكتوبر المقبل، وسيستمر على مدار يومين، لافتا إلى أنه جار إقامة فندق بيئى لاستقبال ضيوف الملتقي ومسرح ثابت لتقام عليه الاحتفالية كل عام.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو بث رسالة سلام إلى العالم، مفادها أن جميع الأديان تلتقي على أرض سيناء وبعيده كل البعد عن الإرهاب.