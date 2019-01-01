محافظ الإسكندرية يشهد حفل ختام مبادرة «معا لتعليم أفضل»

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، حفل تكريم ختام فعاليات مبادرة ضمان جودة التعليم الأساسي في محافظة الإسكندرية تحت شعار "معا لتعليم أفضل"، والتي تم إطلاقها وتنفيذها تحت رعاية محافظ الإسكندرية من خلال لجنة التعليم بالمحافظة، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وكلية التربية جامعة الإسكندرية.



وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن ملف التعليم أحد أهم الملفات التي تتصدر أولى اهتماما الدولة بجانب ملف الصحة، باعتبار أن التعليم والصحة من الأعمدة الأساسية التي تبنى عليها الدول. هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي تعمل عليها المحافظة كمشروعات المنظومة المتكاملة للنقل الجماعي، والنظافة، ومشروعات الصرف الصحي والتعامل مع الأمطار وغيرها من الملفات الأخرى.



وطالب المحافظ جميع الحضور بضرورة نشر مبادرة "معا لتعليم أفضل" التي تهدف إلي ضمان جودة التعليم الأساسي بالمدارس قائلا: "أنكم بمثابة رجال التعليم"ومؤكدا أن التعليم هو القيمة الحقيقية والرئيسية التي يجب أن نتركها لأبناءها.



وأثني المحافظ علي دور المجتمع المدني لمشاركتهم في مبادرة التعليم والدعم المستمر للعملية التعليمية بمدارس الإسكندرية.



ووجه الشكر إلى المجتمع المدني، وجميع الجهات المشاركة في مبادرة ضمان جودة التعليم الأساسي، حيث شكر أعضاء لجنة التعليم بالمحافظة على جهدهم المبذول لإنجاح المبادرة. كما توجه بالشكر إلى كلية التربية جامعة الإسكندرية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



من جانبه، أشار الدكتور رشدي زهران، رئيس لجنة التعليم بالمحافظة، إلي حرص محافظ الإسكندرية منذ توليه مهام منصبه، على إنشاء "لجنة التعليم" للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، وتعزيز استراتيجيات تطوير التعليم على مستوى المدارس.



وأوضح أن اللجنة بدأت بالفعل تحقيق تلك الاستراتيجية من خلال بدء العمل في تطوير ٣٠ مدرسة علي مستوي المحافظة كمرحلة أولي، حيث تم حصر جميع احتياجات المدارس، ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس من خلال تقديم العديد من الأنشطة الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية لهم. بالإضافة إلى تقديم العديد من الندوات التثقيفية وورش العمل والأنشطة الأخري للطلاب.



هذا وخلال المبادرة تم إقامة عدد ١٧٤ ندوة تثقيفية وتوعوية للطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء في المجالات المختلفة. وإقامة ٨ فصول لمحو الأمية في الإدارات التعليمية المختلفة. وتوفير رحلات لعدد ٨٠٠ طالب، وتوفير تدريب مهني لعدد ٢٣٤ من القائمين على العملية التعليمية.



وخلال الفعاليات، كرم محافظ الإسكندرية أعضاء لجنة التعليم، وقام بتكريم مدربي التدريب المهني للمعلمين والمتدربين، ومدربي برنامج الندوات التثقيفية واللقاءات التوعوية، وتكريم القائمين بالتدريس في مشروع محو الأمية، والقائمين على الأنشطة الطلابية، وتكريم منسقي التدريب داخل المدارس، والمسئولين بالمدينة الجامعية.



جاء ذلك بحضور؛ أ. د. رشدي زهران مستشار محافظ الإسكندرية لشئون التعليم ورئيس لجنة التعليم بالمحافظة، وأ. د. محمد أنور عميد كلية التربية بالإسكندرية، وم. أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين، والأستاذ مصطفي العجمي، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدربو التنمية المهنية من أساتذة كلية التربية ومنسقوا مراكز التدريب، ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.