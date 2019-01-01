قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، إن الموقف التعبوي خلال الأيام الماضية يشهد هدوءًا نسبيًا فيما يتعلق بعملية "طوفان الكرامة" التي تقودها القوات من أجل "تطهير طرابلس".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، أن القوات تشهد تفوقًا على العدو في كل خطوط التماس، معقبًا: "العدو يحاول من حين إلى آخر، أن يشن هجومًا، لكنها هجومات خاسرة تمامًا سواء على المستوى التكتيكي أو السياسي، فلم يعد لديهم سوى الكذب على الرأي العام".

وتابع: "ليلة البارحة قامت القوات الجوية بضربة دقيقة بناءً على معلومات بأن المجموعات الإرهابية في غريان يتخذون إحدى نقاط الشرطة، كمخزن للأسلحة والذخائر وهو يعتبر قاعدة إدارة تتواجد بها المواد اللازمة للقتال، وتم قصفه يوم أمس بضربة جوية ناجحة".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.