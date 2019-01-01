مسؤولو آبل وجوجل وفيسبوك يقدمون شهاداتهم أمام مجلس النواب الأمريكي

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجلة "بوليتيكو" الأمريكية القول إن مسؤولين من شركات "فيسبوك" و"جوجل" و"آبل" الأمريكية سيمثلون أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي للإدلاء بشهاداتهم بشأن ممارسة الاحتكار خلال الأسبوع المقبل.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الشركات سترسل إلى الكونجرس مسؤولي الشؤون القانونية والسياسات، ومنهم "كيلي أندير" نائب رئيس "آبل" لشؤون الالتزام بقانون الشركات، و"مات بيراولت" رئيس إدارة تطوير السياسات العالمية في "فيسبوك".



وستكون هذه الصفقة فرصة أخرى لأعضاء الكونجرس، من أجل مناقشة شعورهم المتزايد بالإحباط من شركات التكنولوجيا والتي ظلت حتى وقت قريب قادرة على العمل بشكل واسع بدون إطار تنظيمي ذي معنى.



في الوقت نفسه، ألمح أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين والجمهوريين إلى رغبتهم في معاقبة شركات التكنولوجيا الكبرى بعد سلسلة الفضائح الكبيرة لهذه الشركات، بما في ذلك حملات التضليل التي نفذها عملاء روس وإيرانيون بهدف التأثير على العملية السياسة والانتخابات في الولايات المتحدة باستخدام منصات هذه الشركات.