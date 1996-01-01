تقرير ألماني: إفريقيا ستظل القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم

يشيخ العالم أكثر فأكثر، خاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا، حيث ستزداد نسبة كبار السن بسرعة بالغة، مستقبلا، وفقا لبيانات المعهد الألماني لأبحاث السكان، بمدينة "فيسبادن" القريبة من فرانكفورت، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، غدا الخميس، الموافق الحادي عشر من يوليو.

وتوقع خبراء المعهد أن يبلغ سدس سكان العالم سن 65 عاما أو أكثر بحلول منتصف القرن الجاري.

وتوقع الخبراء أن يستمر متوسط الأعمار في الارتفاع بوتيرة متزايدة في أوروبا، القارة الأكثر شيخوخة، على مستوى العالم في الوقت الحالي، وكذلك في أمريكا الشمالية، خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المعهد أنه بينما ينتمي واحد من كل خمسة أوروبيين تقريبا (19%) لجيل 65 عاما فما فوق، سوف ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 1 من كل 4 أشخاص، بحلول عام 2050.

ولكن الوضع يختلف تماما في أفريقيا، التي سترتفع نسبة الشيخوخة بين سكانها بواقع 2% لتصبح 6%، في نفس الفترة، "فسكان القارة الأفريقية يكبرون، ولكن أفريقيا ستظل صاحبة السكان الأكثر شبابا على مستوى العالم، وبفارق كبير، وذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات المواليد"، حسب خبراء المعهد الألماني.