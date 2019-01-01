العراق يسعى إلى مد خط أنابيب جديد لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

أفاد مصدر في "شركة نفط كركوك" العراقية اليوم الأربعاء، بأن الشركة تسعى إلى إتمام ملف لبناء خط أنابيب جديد لتصدير النفط الخام من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ليكون بديلًا عن خط الأنابيب السابق الذي يعاني من عمليات تخريبية طوال السنوات ما بعد العام 2003.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لدينا خطط لتشييد خط أنابيب جديد ناقل للنفط الخام يمتد من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي ليكون بديلًا عن الأنبوب السابق، بسبب تدميره نتيجة العمليات الإرهابية والحرب على داعش وتهالكه الزمني خاصة جزء الأنبوب بين مناطق الشرقاط والقيارة وبيجي"، مضيفًا أن "الشركة تطمح أن تقوم كبريات الشركات العالمية بتنفيذ خط الأنابيب الجديد في المستقبل القريب".

وذكر المصدر"أن إنتاج شركة نفط كركوك من النفط الخام يبلغ حاليًا أكثر من 370 ألف برميل يوميًا من حقول باي حسن وكركوك وخباز وجمبور يخصص منها 120 إلى 150 ألف برميل يوميًا للتصدير إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب كردستان الذي يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر أراضي إقليم كردستان، بينما يذهب الإنتاج المتبقي لسد حاجة مصافي التكرير وسد متطلبات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأعلنت الحكومة العراقية في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء على الموافقة على بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر خلال السنوات المقبلة في إطار برنامج لتوسيع منافذ التصدير إلى الأسواق العالمية.