المسماري: طوفان الكرامة أسهل بكثير من معركة بنغازي التي احتجنا فيها إلى إمكانيات هائلة

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، إن الأمور أصبحت واضحة للغاية بشأن معركة طرابلس، والتي أطلقتها القوات لـ "تطهير العاصمة" تحت اسم "طوفان الكرامة".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، أن "البعض كان يعتقد أنها مختلفة عن معركتي بنغازي ودرنة، لكنها أسهل بكثير من معركة بنغازي التي كنا نحتاج فيها إلى إمكانيات عسكرية هائلة".

وأوضح أن قوات " الجيش الوطني الليبي" تقف مع أي مبادرة تهدف إلى إحلال السلام على الأراضي الليبية، وتؤدي إلى إنهاء الأزمة الحالية.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.