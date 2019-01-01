الإيفواري جراديل: المهم في كرة القدم هو الفوز وليس الأداء

أكد ماكس جراديل، نجم منتخب كوت ديفوار، أن المهم في كرة القدم هو الفوز بغض النظر عن الأداء، مشيرا إلى أن فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري غدا الخميس يمثل أولوية بالنسبة له ولزملائه.

وقال جراديل اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر غدا الخميس في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، "أعتقد أن المهم في كرة القدم هو الفوز الذي يضمن لك الاستمرار في المنافسة. نحن نأمل في تقديم أداء أفضل ولكن الفوز هو أولوية بالنسبة لنا".

واعتبر جراديل مواجهة الجزائر بأنها جديرة بالمتابعة، داعيا الى انتظار يوم الغد لمعرفة قدرة المنتخب الجزائري على تكرار نتائج المباريات الماضية.

وشدد نجم المنتخب الإيفواري (الأفيال) على أن الهدوء هو أهم ما يميز لاعبي الفريق الذين استرجعوا كامل إمكانياتهم بعد فوز الفريق 1 / صفر على مالي في دور الستة عشر يوم الإثنين الماضي.

أشار جراديل" نحن جاهزون لهذه المباراة. ستكون مواجهة بين 11 لاعبا ضد 11، والمنتخب الذي يملك إرادة أكبر هو من سيفوز".

يشار إن كوت ديفوار فازت باللقب مرتين عامي 1992و2015وتسعى لحصد اللقب الثالث.