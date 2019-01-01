كشف مسح أجرته مؤسسة "أفيس" الأمريكية، عن أن 53% من المدخنين ينتمون إلى الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، مضيفًا أن معظمهم يلجأون إلى التدخين للتغلب على التوتر.

ووفقاً لأرقام المسح، اعتقد 56% من المدخنين أن التدخين ساعدهم على التخفيف من الإجهاد بينما اعترفت نسبة 55% منهم بأنهم على دراية بآثاره السيئة وأنهم قلقون بشأن صحتهم لكنهم يواصلون التدخين على أي حال، فيما حاول 55% الإقلاع عن التدخين، لكنهم فشلوا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه الهند واحدة من تلك البلدان التي تعانى من عبء هائل في تزايد الوفيات المرتبطة بإدمان التبغ. ووفقا "لمنظمة الصحة العالمية"، تعد الهند هي موطن 12% من المدخنين في العالم.