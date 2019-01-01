رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي ينتقد أوضاع الموازنة الأمريكية

انتقد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أوضاع موازنة الحكومة الأمريكية، قائلًا إن الموازنة "في مسار غير مستدام" في ظل نمو الدين الحكومي بأسرع من وتيرة نمو الاقتصاد نفسه.

وحذر باول في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، من استمرار نمو الإنفاق على فوائد الدين العام، مضيفا أن فاتورة الإنفاق الحالية ستتحملها فعليا الأجيال المقبلة.

وأضاف أنه لا يتوقع تراجعا حادا في معدل الدين العام، لكنه يعتقد أن صندوق أدوات البنك المركزي ستكون مناسبة للتعامل مع مشكلات الاقتصاد.

من ناحية أخرى، قال "باول" إنه لن يترك منصبه إذا عزله الرئيس دونالد ترامب، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس النواب، مضيفا "القانون يمنحني فترة ولاية تستمر أربع سنوات وأنوى اتمامها بالكامل".

كان ترامب قد أعرب مرارا عن عدم رضاه ازاء إدارة مجلس الاحتياط للسياسة النقدية.