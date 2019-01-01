 الكهرباء: نفذنا أعمال تطوير بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه خلال عامين - بوابة الشروق
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الكهرباء: نفذنا أعمال تطوير بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه خلال عامين

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 11:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 11:00 م

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الرئيس بمتابعة ما يشهده قطاع الكهرباء من تطوير بصفة عامة، خاصة الاهتمام بتطوير الشبكات وجودة الخدمات لكل محافظات البلاد.

وذكر أن شبكات الكهرباء شهدت أعمال تطوير بتكلفة وصلت إلى 22 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مضيفًا: "تقريبًا التكلفة تساوي 11 مرة تكلفة التطوير في السنوات السابقة".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
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