لجنة خاصة تحقق في وفاة عالمة أمريكية في كريت

لا تستبعد السلطات اليونانية أن تكون هناك جريمة وراء وفاة العالمية الأمريكية سوزان إيتون، 59 عاما، في جزيرة كريت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية وخاصة في اليونان اليوم الأربعاء.

ولم تصدر الشرطة حتى الآن بيانا رسميا عن أسباب وفاة عالمة الأحياء الجزيئي، التي كانت تعمل وتقيم في ألمانيا قبل وفاتها.

وأكدت الشرطة فقط أن لجنة خاصة من أثينا توجهت لكريت للتحقيق في الواقعة، مضيفة أن الأطباء الشرعيين يفحصون الجثة حاليا.

وتم العثور على جثة العالمة، التي كانت تعمل في معهد "ماكس بلانك" الألماني لعلم الأحياء الخلوي الجزيئي وعلم الوراثة في مدينة دريسدن الألمانية، مساء أول أمس الاثنين في جزيرة كريت اليونانية، حيث كانت تشارك في اجتماع خبراء بمدينة كوليمباري.

وفي 4 يوليو الجاري، انطلقت إيتون في رحلة تجول لم تعد منها.

وعثر متجولون على جثة العالمة في كهف صغير بالقرب من منطقة ماليم، التي تبعد نحو 10 كيلومترات غربي مدينة كوليمباري.

وذكرت مصادر من الشرطة أنه تم العثور على لوحة خشبية أمام جثة العالمة، ما يشير إلى محاولة محتملة لإخفاء الجثة.

وتنحدر إيتون من مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي عام تأسيس المعهد، في 1998، جاءت إيتون إلى مدينة دريسدن الألمانية، حيث كان زوجها أحد مديري المعهد.

وكانت إيتون تجري مع فريقها العلمي أبحاثا عن ذبابة الفاكهة، وتواصل الخلايا مع بعضها البعض، لبناء أنسجة بحجم وشكل معين.