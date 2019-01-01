القومي للسكان: المواطن لن يشعر بحياة كريمة في ظل الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن المواطن لن يشعر بالحياة الكريمة في ظل الزيادة السكانية، معقبًا: "المواطن مش هيحس إن حياته أحسن، طول ما الزحمة موجودة، وابنه بيشتكي له إن كثافة الفصول عالية جدًا".



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "فالبتالي لما تقدر تقلل الزيادة السكانية، الفلوس اللي أنا بوفرها دي، اللي كنت هدفعها في الدعم، هبني بيها مدارس أكتر ومستشفيات أكتر".



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، معقبًا: "قال إن أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، والزيادة السكانية اللي مش متسلحة بالصحة والتعليم وبحب الوطن هو ده وقود الإرهاب".