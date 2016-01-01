فوز اليونان ببطولة العالم للسيدات في كرة السلة للصم

فاز المنتخب الوطني اليوناني بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسيدات لكرة السلة للصم للعام الحالي التي أقيمت في بولندا.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) على الإنترنت، أن الفريق النسائي فاز في النهائي على ليتوانيا (42-51) ليخرج منتصرا ويؤكد وضعه باعتباره "فريق الأحلام" لكرة السلة اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، سيطر المنتخب اليوناني على هذه الرياضة، حيث فاز الفريق بالبطولة الأوروبية عام 2016 في مدينة سالونيك باليونان، وفي عام 2017 فزن بدورة الألعاب الأوليمبية للصم في مدينة سامسون التركية.