حاول مجموعة من شباب المهاجرين في إسبانيا بفكرة بسيطة أن يكسروا الحواجز الاجتماعية بين المواطنين والمهاجرين لتغييرِ الصورة النمطية، وذلك عبر فن الشارع، بالرسم على الحوائط بالطلاء الرزاز "الإسبراي".



وأوضح تقرير لفضائية الغد الإخبارية، أن المبادرة تأسست في أحد الأحياء البسيطة بمدينة برشلونة لتلوين حوائط المنطقة بالجرافيتي المعبر عن ثقافة الكاميرون؛ لمساعدة المهاجرين على التأقلم مع المجتمعِ الإسباني.



وأوضح التقرير أن مؤسسة المجموعة هي موسي جويل شانيل، من الكاميرون، وأنها تهدف من هذا المشروع لرفع الوعي بين الشباب في حي الباريو، وأنه تم إنشاء المشروع لمساعدة الشباب المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا وليس لديهم ما يفعلونه، وأن فكرة فن الشوارع تساعدهم على الاسترخاء وعلى نسيان قلقهم ومشاكلهم.



وتابع أن تلك المجموعة تمارس الفن الحضري لأنه حر وبلا حدود، لافتا إلى أن الحي يستمد جماله من جمال الفن الموجود فيه من رسوم "الجرافيتي".



وأكد أن تلك الرسوم تجذب السياح، ويرى المشاركون أنهم استطاعوا وضع حداً للحواجز الاجتماعية والقومية عبر رسوماتهم ليصبح الجميع متساوون.