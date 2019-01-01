محافظ بورسعيد يناقش خطة التنفيذ لمشروع المحافظة الرقمية وميكنة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع قيادات وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة، وقيادات المحافظة ومسؤولي شركة فودافون؛ لبحث خطة التنفيذ الجارية، والتي اقتربت من مراحلها النهائية لمشروع «بورسعيد المحافظة الرقمية الأولي في مصر».



وتم التأكيد خلال الاجتماع على انتظام العمل في المشروع طبقا للخطة الموضوعة، وتنفيذ المراحل الأخيرة لتفعيل الميكنة ونظم الإحالة الإلكترونية التي تربط بين المصالح والهيئات ببورسعيد، والتي ستبدأ بالمرحلة الأولى في 8 قطاعات.



كما ناقش الاجتماع خطة تنفيذ الميكنة الكاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشرف عليها إحدى شركات الاتصالات الكبري في مصر، على أن يتم الانتهاء من الميكنة الكاملة للمشروع مع نهاية شهر أغسطس المقبل.



شهد الاجتماع كل من اللواء مصطفي صادق، رئيس مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي بوازرة الانتاج الحربي، والدكتور أحمد السبكي، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، والمهندس سعد جاد، مسئول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد نوح، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بشركة فودافون، وأحمد يحيى، مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون، والدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.