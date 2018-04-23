البرلمان يقر اتفاقا بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاربعاء، على اتفاق تعاون بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية.

وناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018.

وذكر تقرير اللجنة أن الاتفاق المعروض "يهدف إلى دعم إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (رؤية مصر 2030) فى إطار برامج منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التى تهدف إلى دعم محاور تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز أسس الزراعة المستدامة وتطوير السياسات والخطط القومية والتركيز على استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاجية المحصولية من وحدتى المياه والأرض والحد من الفاقد فى المحاصيل الزراعية ما قبل الحصاد وبعده وتدارك سلبيات التغيرات المناخية وماتتعرض له الاراض الزراعية من تصحر".

وأعلنت اللجنة في تقريرها تأييد الاتفاق المعروض لإسهامه في تنفيذ محاور البرنامج الوطنى المصرى وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية فى مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية الزراعية.