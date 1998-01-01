وفاة قطب الموسيقى اليابانية جوني كيتاجاوا عن 87 عاما

توفي قطب الترفيه الياباني جوني كيتاجاوا، الذي شكل صناعة الموسيقى في البلاد لأكثر من نصف قرن، الثلاثاء بعد إصابته بسكتة دماغية في مستشفى بطوكيو، وفقا لما أعلنه مكتبه.



وكانت الحالة الصحية لكيتاجاوا، الذي أسس وكالة مواهب كبرى وشركة الإنتاج جوني وشركاه في عام 1962، تدهورت ونقل إلى المستشفى في 18 يونيو الماضي.



وأنتجت شركته سلسلة من الفرق الموسيقية الناجحة، بما في ذلك سماب، وآراشي وكينكي كيدز وطوكيو.



ودخل كيتاجاوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أكثر الحفلات الموسيقية وأكثر الأغاني الفردية التي حصلت على المرتبة الأولى على المستوى الوطني من إنتاج شخص واحد.



ونظم كيتاجاوا 8419 عرضًا موسيقيا بين عامي 2000 و2010 وأنتج 232 أغنية حصلت على المرتبة الأولى بين الأغاني في البلاد بين عامي 1974 و 2010.



وولد كيتاجاوا في لوس أنجلوس عام 1931، وأمضى طفولته وهو يتنقل بين اليابان والولايات المتحدة.



واستقر كيتاجاوا -الياباني الأمريكي - في نهاية المطاف في اليابان في الخمسينيات بعد أن خدم بالجيش الأمريكي لتعليم اللغة الإنجليزية للأيتام خلال الحرب الكورية، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء.