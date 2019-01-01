مستشار للرئيس الفرنسي: لا أزور إيران للوساطة ولا أحمل رسالة من أمريكا لطهران

صرح مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية "إيمانويل بون" اليوم الأربعاء، بأن زيارته إلى إيران ليست للوساطة وأنه لا يحمل أي رسالة من أمريكا إلى طهران .

جاء تصريح بون خلال لقائه في طهران اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ونقلت وكالة فارس عن المسؤول الفرنسي قوله إن رئيس بلاده يسعى من أجل الوصول إلى مبادرات مشتركة لايجاد هدنة في الحرب الاقتصادية الامريكية ضد إيران ونعتقد بأن هذا الاجراء من شانه خفض التوترات المتزايدة في المنطقة.

وتابع أنه وفي ضوء دور وتاثير إيران الذي لا ينكر في المنطقة، فإن باريس ترغب باستمرار الحوار والتعاون مع طهران لإدارة الازمات الجارية في سورية واليمن والعراق ولبنان.

كما التقى بون وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" بطهران؛ وبحث الجانبان في اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك،بحسب القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية.

وهذه هى الزيارة الثانية لبون لإيران، وكانت الزيارة الأولي له في منتصف يونيو الماضي.

تأتي الزيارة الثانية وسط إعلان ايران عن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردًا على خروج الولايات المتحدة منه قبل اكثر من عام وعدم تفعيل اوروبا آلية انستكس لحماية إيران من العقوبات الأمريكية على طهران.