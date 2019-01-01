انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية فى فيينا حول ملف ايران

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ لبحث تطورات الأزمة النووية الإيرانية في ضوء تجاوز طهران للنسب المسموح بها في تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

ومن المقرر أن يعقد المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق عقب انتهاء الاجتماع.

ووفقا لمصادر مقربة من الاجتماع، فإنه من المتوقع أن يدعو الشركاء المتبقون في الاتفاق النووي طهران مرة أخرى إلى التوقف عن خرق الاتفاق، مرجحين أن تعبر الولايات المتحدة عن انتقاداتها للاتفاقية النووية ولممارسات إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى قد طالبوا إيران أمس الثلاثاء، مع كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني بالامتثال للاتفاقية النووية الدولية.

يشار إلى أن القوى الدولية تؤكد أن إيران لم تعد في الوقت الحالي تمتثل للعديد من التزاماتها وبدأت في تخصيب اليورانيوم مع تجاوز السقف المحدد في الاتفاقية مما يشكل مصدر قلق عميق.