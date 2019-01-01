 حبس متهم بسرقة سلاح ميري من شقة ضابط شرطة بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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حبس متهم بسرقة سلاح ميري من شقة ضابط شرطة بالإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 1:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 1:03 ص
أمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بسرقة مسكن ضابط شرطة بمدينة المستقبل والاستيلاء على سلاحه الميري.

وأمرت النيابة بحبس متهم آخر بتهمة شراء السلاح الميرى من المتهم الأول.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول ويدعى عمرو م ح 27 عام عاطل تسلل إلى شقة ضابط شرطة بمدينة المستقبل ليلاً وتمكن من سرقة سلاحه الميرى "طبنجة" وفر هاربا ثم عرض السلاح المسروق على المتهم الثانى، ويدعى جمال خ ا 30 عام عاطل، والذي اشترى السلاح الميرى مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، وعقب ضبط الشرطة للمتهمين اعترفا أمام النيابة بواقعة السرقة وبيع السلاح الميرى المسروق وأرشدا عن مكانه

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