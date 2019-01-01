الفاتيكان: استقالة رئيس جوقة كنيسة سيستين

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أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء، استقالة رئيس جوقة كنيسة سيستين، بعد شهور من الكشف عن قيامه بالتحقيق في جرائم مالية بالمؤسسة المبجلة.

وقال المكتب الإعلامي بالفاتيكان في بيان إن المونسنيور ماسيمو بالومبيلا "أنهى خدمته" بعد أيام قليلة من قبول بابا الفاتيكان فرنسيس طلب استقالته.

ولم يشر البيان إلى التحقيق بشأن الإدارة "الاقتصادية والإدارية" للجوقة التي جرى إعلانها في سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيسوتي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التحقيق لايزال جاريا.

وجرى الإعلان عن التحقيق بعدما ذكرت صحيفة "لاستامبا" إن بالومبيلا والمدير الإداري للجوقة، مايكل أنجلو نارديلا، مشتبه فيهما بغسيل الأموال والاختلاس والاحتيال.

وبحسب لاستامبا، كان بالومبيلا ونارديلا يسرقان عائدات حفلات الجوقة لتمويل نفقاتهما الشخصية.

وتأسست جوقة كنيسة سيستين عام 1471 وتعتبر نفسها أقدم جوقة مازالت نشطة في العالم اليوم.

وتتألف الجوقة من 20 مغنيا بالغا و35 صبيا تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما.