ميشال عون: لبنان حريص على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون -اليوم الأربعاء- حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق.

ونوّه الرئيس عون -خلال استقباله اليوم في بيروت نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقية السابق الدكتور إياد علاوي- بـ"الإنجازات التي حققها الشعب العراقي بعد المعاناة التي مرّ بها خلال المواجهات مع الإرهاب، لا سيما لجهة المحافظة على وحدته والنهوض من جديد".

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تم خلال اللقاء "عرض العلاقات اللبنانية- العراقية وسبل تطويرها لاسيما على الصعيد الاقتصادي".

كما تناول البحث "الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".