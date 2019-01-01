تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بنطاق المدينة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إن إدارة حماية أملاك الدولة بالمجلس، قامت اليوم بتنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة ضد عدد من المواطنين المتعدين على أراضي مملوكة للدولة على الطريق الدائري الغربي للمدينة، حيث تم إزالة كافة أشكال التعديات وإزالة الزراعات ومصادر المياه.

وأضاف أن هناك توجيهات لكافة رؤساء القرى بالمتابعة الفورية لعمليات التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري، ورصد التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.