رئيس الأركان الأمريكية المشتركة: الولايات المتحدة تمضي قدما في تشكيل تحالف لردع تهديدات إيران

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خططها لتشكيل تحالف من عدة دول لمراقبة وردع التهديدات الإيرانية للملاحة التجارية في منطقة الخليج وفي الممر المائي كثيف الحركة بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.



وقال دانفورد إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد وضعت خطة محددة، وإنه يعتقد أن الأمر سيتضح خلال أسبوعين بالنسبة للدول التي ترغب في الانضمام إلى هذا التحالف، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



وكان مارك إسبر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أثار الشهر الماضي تلك القضية مع مسؤولي بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة في مقر الناتو، لكن لم تكن هناك أي دولة مستعدة للإعراب عن التزامها بالمشاركة، وقال في ذلك الوقت إن الخطط ستحتاج إلى مزيد من التنقيح.



وقال دانفورد لعدد من الصحفيين في فورت ماير بولاية فرجينيا إنه ناقش الثلاثاء الأمر مع إسبر ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وإن هذه الخطط تأتي معًا، مضيفا "نحن نستعد الآن للمضي قدما، ولدينا فكرة واضحة جدًا لما نريد القيام به"، وإنه اقترح أن يبدأ المشروع بتحالف صغير.



وأضاف: "هذا سيكون قابلاً للتطوير. لذا، بوجود عدد صغير من المشاركين، يمكننا القيام بمهمة صغيرة، ومن ثم نقوم بتوسيعها مع معرفة عدد الدول التي ترغب في المشاركة".



وقال إن الدور الرئيسي للجيش الأمريكي سيكون توفير "المعرفة بالمجال البحري" - المعلومات الاستخباراتية والمراقبة - لسفن الدول المشاركة في التحالف والتي تقوم بدوريات في الممرات المائية الهشة أمنيا مثل مضيق هرمز، الذي يفصل الخليج العربي عن خليج عمان، وكذلك باب المندب.



وقال إن أي عملية حراسة للسفن التجارية ستتم بواسطة سفن عسكرية تبحر تحت علم السفينة التجارية.