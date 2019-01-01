 جيرمي كوربين يأسف إزاء استقالة السفير البريطاني لدى أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيرمي كوربين يأسف إزاء استقالة السفير البريطاني لدى أمريكا

لندن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 3:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 3:45 م

 

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين عن أسفه إزاء قرار السفير البريطاني بالولايات المتحدة الاستقالة على خلفيه التسريبات التي انتقد فيها الإدارة الأمريكية.

وصرح كوربين، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، بأن التعليقات المتداولة بشأن السفير المستقيل كيم داروك خاطئة وغير عادلة وأنه قدم خدمة جيدة ومشرفة يجب تقديم الشكر له عليها.

كما أعرب كوربين عن اعتقاده بضرورة أن يجمع البرلمان على الأسف تجاه شعور داروك بضرورة تقديم استقالته في هذا الوقت.

وكان داروك قد أعلن استقالته اليوم على خلفية تسريبات وصف فيها الإدارة الأمريكية بأنها حمقاء وتفتقر للكفاءة.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت مؤخرا أنها ستشرع في إجراء تحقيق في تسريب عدد من الرسائل الإلكترونية من سفيرها في واشنطن.

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