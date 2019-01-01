نقل العشرات إلى مستشفى بسبب تسريب غاز في كندا

أعلن مسؤولون في كندا، الثلاثاء، أنه تم نقل عشرات الأشخاص إلى مستشفى بعد تسرب للغاز في فندق في وينيبيج بوسط البلاد.



وقالت سلطات مدينة وينيبيج في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه ظهرت علامات التسمم بأول أكسيد الكربون على 46 شخصًا بينهم 15 في حالة حرجة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من غير المتوقع حدوث حالات وفاة نتيجة استنشاق الغاز.



وتعاملت طواقم الإنقاذ مع إنذار تلقائي يشير إلى انتشار غاز أول أكسيد الكربون في الفندق.



وجاء في تغريدة لسلطات المدينة أن طواقم الإنقاذ رصدت الغاز "بمستويات مختلفة في جميع أنحاء المبنى".



وتم غلق إمدادات الغاز للمبنى، بينما لا يزال سبب الحادث غير واضح.